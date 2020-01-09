سفير ليبيا في غينيا ينشق عن «الوفاق»: باعت الوطن للمستعمر العثماني

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أعلن سفير ليبيا في جمهورية غينيا كوناكري، صبري بركة إنشقاقه عن حكومة الوفاق برئاسة فائر السراج.

ونقلت وكالة (نوفا) الإيطالية اليوم الخميس عن بركة قوله"إنه انشق عن حكومة الوفاق الوطني بطرابلس، بسبب بيعها ليبيا إلى الاستعمار العثماني، وأنا أدعم الحكومة الليبية المؤقتة والجيش الوطني الليبي."

قال بركة في بيان "إن الوطن ليس سلعة تباع وتشترى، فقد باعت حكومة الوفاق ليبيا إلى المستعمر العثماني، وهذا العمل يعتبر خيانة عظمى يسجلها التاريخ."

وأضاف "أضع نفسي تحت سلطة الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، وأحيي انتصارات الجيش الوطني الليبي على المتطرفين والخونة، واختار الانحياز في صف الشعب الليبي العظيم ضد محاولات الاحتلال والاستعمار."