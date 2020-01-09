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الرئيس الجزائري يدعو السيسي لزيارة بلاده

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 10:29 م | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 10:29 م

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة الجزائر، وذلك ردا على الرّسالة الخطية التي تسلمها من وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي زار الجزائر اليوم الخميس وسلم رسالة من السيسي تتضمن دعوة تبون لزيارة مصر.

وتأتي دعوة تبون المتجاوبة مع السيسي، "لدعم العلاقات التاريخية بين البلدين"، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وقال تبون لوزير الخارجية المصري إن: "الدم الليبي لن يكون ثمنا لحماية المصالح الأجنبية في هذه الربوع".

وتناول اللقاء "الوضع في ليبيا وتداعياته على الأمن والسلم في المنطقة"، وقد أكد رئيس الجمهورية "أن التجارب بينت أن القوة العسكرية لا تحل المشاكل".

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