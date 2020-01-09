 في أول تعليق مباشر له على الأزمة.. بابا الفاتيكان لإيران والولايات المتحدة: اضبطا النفس - بوابة الشروق
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في أول تعليق مباشر له على الأزمة.. بابا الفاتيكان لإيران والولايات المتحدة: اضبطا النفس

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 3:33 م | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 3:33 م

طالب بابا الفاتيكان، فرنسيس، الولايات المتحدة وإيران بتجنب التصعيد والسعي "للحوار وضبط النفس"؛ لتفادي صراع أوسع في الشرق الأوسط.

ووجّه البابا، اليوم الخميس، هذا النداء، كأول تعليق مباشر له على الأزمة الراهنة، في خطابه السنوي الذي أصبح يعرف "بخطاب حالة العالم"، الذي يلقيه على السفراء المعتمدين لدى الفاتيكان، بحسب "رويترز".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح أمس الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

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