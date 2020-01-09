أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس استقرار معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة عند 5ر7% في نوفمبر.

وهذه البيانات المعدلة تمثل أدنى معدل سنوي منذ مستوى الأزمة المالية في تموز/يوليو 2008.

وأظهرت التقديرات أن هناك حوالي 3ر12 مليون شخص عاطل عن العمل في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.

وجاءت تقديرات نوفمبر متراجعة بنسبة 4ر0% على أساس سنوي.

تجدر الإشارة إلى أن معدلات البطالة تتباين بصورة كبيرة من دولة لأخرى داخل المنطقة، وقد سجلت ألمانيا أدنى معدل بطالة بين دول المنطقة بنسبة 1ر3% في تشرين ثان/نوفمبر، بينما سجلت اليونان أعلى معدل بنسبة 8ر16% (في أيلول/سبتمبر، وهي أحدث بيانات متاحة لليونان).

ولا تزال البطالة مرتفعة بصورة خاصة بين الشباب، حيث بلغت 5ر32% في اليونان في الربع الثالث من 2019 و 1ر32% في إسبانيا في نوفمبر.

وعلى أساس شهري، فإن معدل البطالة في جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ28 ظل عند 3ر6% ، بإجمالي نحو 6ر15 مليون عاطل عن العمل.