 البطالة في منطقة اليورو تستقر عند 7.5% في نوفمبر - بوابة الشروق
الخميس 9 يناير 2020 1:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟

النتـائـج تصويت

البطالة في منطقة اليورو تستقر عند 7.5% في نوفمبر

لوكسمبورج - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 1:20 م | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 1:20 م

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس استقرار معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة عند 5ر7% في نوفمبر.

وهذه البيانات المعدلة تمثل أدنى معدل سنوي منذ مستوى الأزمة المالية في تموز/يوليو 2008.

وأظهرت التقديرات أن هناك حوالي 3ر12 مليون شخص عاطل عن العمل في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.

وجاءت تقديرات نوفمبر متراجعة بنسبة 4ر0% على أساس سنوي.

تجدر الإشارة إلى أن معدلات البطالة تتباين بصورة كبيرة من دولة لأخرى داخل المنطقة، وقد سجلت ألمانيا أدنى معدل بطالة بين دول المنطقة بنسبة 1ر3% في تشرين ثان/نوفمبر، بينما سجلت اليونان أعلى معدل بنسبة 8ر16% (في أيلول/سبتمبر، وهي أحدث بيانات متاحة لليونان).

ولا تزال البطالة مرتفعة بصورة خاصة بين الشباب، حيث بلغت 5ر32% في اليونان في الربع الثالث من 2019 و 1ر32% في إسبانيا في نوفمبر.

وعلى أساس شهري، فإن معدل البطالة في جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ28 ظل عند 3ر6% ، بإجمالي نحو 6ر15 مليون عاطل عن العمل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك