السعودية تجدد إدانتها لانتهاك السيادة العراقية

جددت وزارة الخارجية السعودية، إدانة المملكة العربية السعودية لما وصفته بانتهاك السيادة العراقية.

وقالت «الخارجية السعودية»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، «في إطار متابعة السعودية لمجريات الأحداث في جمهورية العراق الشقيق، والتي سبق أن أصدرت المملكة بيانات حولها، وما حصل من تطورات تمثلت في قيام إيران باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين تتواجد فيها قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش، فإن المملكة إذ تشجب هذه الاعتداءات، وتدين انتهاكها للسيادة العراقية».

وأضافت أن «السعودية تدعو مجددًا إلى ضرورة ضبط النفس من قبل كافة الأطراف، والحرص على عدم التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار العراق الشقيق والمنطقة».

وشنت إيران هجمات بالصواريخ الباليستية على قواعد عسكرية أمريكية بالعراق؛ وذلك ردًا على العملية الأمريكية، التي تم تنفيذها باستخدام الطائرات المسيرة، يوم الجمعة الماضي، واستهدفت عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.

#تصريح | في إطار متابعة المملكة العربية السعودية لمجريات الأحداث في جمهورية العراق الشقيق والتي سبق أن أصدرت المملكة بيانات حولها، وما حصل من تطورات تمثلت في قيام إيران باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين تتواجد فيها قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 9, 2020