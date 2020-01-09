وسائل إعلام سويسرية: ترامب يشارك في منتدى دافوس

ذكرت وسائل الإعلام السويسرية مساء اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي الذي تنعقد دورته السنوية في منتجع دافوس السويسري هذا العام، خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجارى.

ويناقش المنتدى - الذي يجمع أهم الشخصيات السياسية والاقتصادية العالمية إضافة إلى قيادات مؤسسات الأعمال وأسواق المال - تطورات القضايا الاقتصادية والمالية والسياسية العالمية.

وكان الرئيس الأمريكي غاب عن المشاركة في المنتدى - العام الماضي - بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي.

ويأتي إعلان المشاركة بعد أن تم الإعلان أن وزير الخزانة ستيفن منوشين سوف يترأس الوفد الأمريكي إلى المنتدى، كما ستنضم إلى الوفد الأمريكي ايفانكا ترمب وزوجها جاريد كوشنر إضافة إلى وزراء التجارة والعمل والنقل والممثل التجاري للولايات المتحدة.

وتمثل مشاركة ترامب هي الزيارة الأولى لخارج الولايات المتحدة منذ بدء اتخاذ إجراءات قانونية لعزله، حيث سيتحدث فى المنتدى السويسرى قبل حوالي أسبوعين من الجولة الأولى من التصويت لتحديد مرشح الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة نهاية العام الجارى.