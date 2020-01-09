السجن 6 سنوات لعامل متهم بحيازة بندقية آلية بالعياط

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة عامل "أيمن. ع " بالسجن 6 سنوات، لاتهامه بحيازة سلاح ناري دون ترخيص، في منطقة العياط التابعة لمحافظة الجيزة.



وأسندت النيابة العامة للمتهم، في القضية رقم 712 لسنة 2019 جنايات الصف والعياط ، اتهامًا بحيازة سلاح ناري "بندقية آلية" بما يخالف أحكام القانون، وبمواجهته اعترف بحيازة السلاح بغرض الدفاع عن النفس.



وألقت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم، أثناء سيره في أحد الطرق وبتفتيشه عثر بحوزته على السلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحالتها للمحكمة التي اصدرت قرارها السابق.