العليا الإسبانية ترفض السماح لزعيم كتالوني مسجون بشغل مقعده بالبرلمان الأوروبي

رفضت المحكمة العليا الإسبانية اليوم الخميس الإفراج عن الزعيم الكتالوني المسجون أوريول جونكيراس، ما يحول دون شغله مقعده في البرلمان الأوروبي.

وكان هذا ردا جريئا على حكم صدر في 19 ديسمبر من محكمة العدل الأوروبي وهي أعلى محمة بالاتحاد الأوروبي التي وجدت أن جونكيراس يجب ألاعتراف به كعضو بالبرلمان الأوروبي يتمتع بحصانة قانونية.

وحينها قالت محكمة العدل الأوروبية إنه إذا ما أرادت السلطات الإسبانية إبقاء جونكيراس في السجن، فيجب عليها تقديم طلب إلى البرلمان الأوروبي لرفع الحصانة عنه، ولكن المحكمة العليا رفضت أيضا فعل هذا.

كان جونكيراس بين تسعة انفصاليين كتالونيين حكم عليهم بالسجن في أكتوبر الماضي لتنظيم استفتاء غير قانوني بشأن الاستقلال في 2017، وصدر بحقه أطول حكم بالسجن لمدة 13 عامًا.

وفي مايو، خاض بنجاح انتخابات البرلمان الأوروبي وحصل على مقعد. وسمح له القضاة الإسبان بالمشاركة في الانتخابات بينما كان محتجزا على ذمة القضية ولكنهم رفضوا الإفراج عنه بعد انتخابه.

وبحسب المحكمة العليا، لم يصبح جونكيراس رسميا نائبا بالاتحاد الأوروبي إلا في 13 يونيو عندما اعترفت بذلك اللجنة المركزية للانتخابات.

وبحلول هذا التاريخ كان قد مثل جونكيراس للمحاكمة بالفعل رغم عدم صدور حكم بحقه بعد وبالتالي لا يجب أن يتمتع بأي حصانة، بحسب حكم القضاة الإسبان.

يشار إلى أن أزمة انفصال كتالونيا هي بين أحد أكثر المشاكل الإسبانية صعوبة وهي مسألة يجب على رئيس الوزراء المنتخب حديثا بيدرو سانشيز تناولها بعناية.

يرأس سانشيز حكومة أقلية ائتلافية يسارية. وفاز أمس الأول الثلاثاء بتصويت بالثقة في البرلمان بفضل امتناع حزب "ايه أر سي" الانفصالي المنتمي إليه جونكيراس عن التصويت.