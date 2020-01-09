أسعار النفط تنهي تعاملات اليوم بتراجع حاد

(د ب أ)

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط بشدة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء بعد الارتفاع الكبير لها في بداية التعاملات على خلفية القصف الإيراني لقواعد عسكرية أمريكية بالعراق مساء أمس وفجر اليوم.

جاء تراجع الأسعار على خلفية رد الفعل الأمريكي الهادئ على القصف الإيراني الذي لم يسفر عن وقوع خسائر في صفوف الأمريكيين، وإعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع غير متوقع لمخزون النفط الخام في الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، في ختام التعاملات بمقدار 09ر3 دولار أي بنسبة 9ر4% إلى 61ر59 دولار للبرميل. وكان السعر قد تراجع في ختام تعاملات أمس بمقدار 57ر0 دولار أي بنسبة 9ر0% إلى 70ر62 دولار للبرميل.

كانت المخاوف قد اشتدت صباح اليوم من احتمالات اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، بعد القصف الصاروخي الإيراني للقواعد الأمريكية في العراق، ولكن هذه المخاوف تراجعت على مدار اليوم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن اعتزامه فرض عقوبات جديدة على إيران، ردا على القصف الصاروخي ولم يتحدث عن رد عسكري.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وهو ما أدى إلى استمرار تراجع أسعار النفط الخام بعد ارتفاعها في أيام التداول الثلاثة الماضية.

وذكرت الإدارة أن المخزون ارتفع خلال الأسبوع المنتهي يوم 3 كانون ثان/يناير الحالي بمقدار 2ر1 مليون برميل إلى 1ر431 مليون برميل.

كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بمقدار 1ر9 مليون برميل إلى 6ر251 مليون برميل بنهاية الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات النفط الأمريكي عن مستوياتها القياسية التي سجلتها خلال الأسبوع قبل الماضي، لتنخفض بمقدار 4ر1 مليون برميل يوميا تقريبا، لكنها ظلت فوق مستوى 3 ملايين برميل يوميا.