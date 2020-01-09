أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة بالدقهلية

هطلت أمطار غزيرة على محافظة الدقهلية، صباح اليوم، مع انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط لحركة الرياح، حيث خلت الشوارع من المارة فيما ظهرت تجمعات لمياه الأمطار في المناطق المنخفضة.

وشهدت قرى ومدن محافظة الدقهلية، تقلبا منذ ليلة أمس، وحتى صباح اليوم، في حالة الطقس، بسقوط أمطار غزيرة مع استمرار الرياح الباردة والانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

فيما شهدت الأسواق ركودا، بسبب الأمطار وعزوف المواطن عن التواجد في الشوارع هربا من الطقس السيئ، كما شهدت حركة الصيد فى بحيرة المنزلة حالة من الركود بسبب انخفاض الحرارة والرياح والأمطار.