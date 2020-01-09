قيادي بالحشد الشعبي العراقي: ليست لدينا عمليات ضد السفارة الأمريكية

صرح جواد الطليباوي، القيادي في قوات الحشد الشعبي العراقي، اليوم الخميس، بأن الحديث عن استهداف الحشد الشعبي للمنطقة الخضراء بقصف صاروخي هو كلام عارٍ عن الصحة وغير دقيق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن الطليباوي قوله إن "الحشد الشعبي ليس لديه أية عمليات عسكرية ضد السفارة الأمريكية أو غيرها من التواجد العسكري الأجنبي، وأن الحشد لا يخالف أوامر القائد العام للقوات المسلحة ويسير وفق تلك الأوامر، وأن مهمته هى مساندة القوات الأمنية".

وأوضح أن "بث الإشاعات والترويج لها يراد منهما جر هذه المؤسسة الوطنية لمخالفة أوامر رئيس الوزراء وهذا ما لا يرتضيه الحشد الشعبي أو قادته".

وقال الطليباوي إن "قصف المنطقة الخضراء بالصواريخ قد يكون تصرفا انفعاليا وفرديا أو أنه محاولة من بعض الجهات لتشويه سمعة الحشد، وخلط الأوراق وعلى الأطراف التي تقف وراء قصف المنطقة الخضراء الكف عن هذه الأعمال التي تسيء لفصائل الحشد".