هديل هلال

قال رفيق عباس، نائب شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن ارتفاع أسعار الذهب يتعلق بالأحداث الجارية حاليًا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الارتفاع في الأسعار مؤقت وتراجع الأسعار في حالة هدوء الأحداث بالمنطقة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن «الارتفاع في السعر ليس قويًا»، متابعًا: «خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغت الأسعار 1500 دولار للأوقية، وحاليًا 1580 دولار، أي زيادة بحوالي 5% ارتفاع مؤقت، ولكنه ليس كبيرًا».

وأوضح أن «الاقتصاد والسياسية يؤثران بشكل مباشر على البورصة العالمية للذهب»، مردفًا: «عند حدوث توتر كل الشركات العالمية والحكومات تفضل الاحتفاظ بالذهب بدلًا عن النقود كحفظ قيمة للاقتصاد الخاص بها».

https://www.youtube.com/watch?v=QkDM0njvC-0