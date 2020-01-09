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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. شعبة الذهب: الارتفاع في الأسعار مؤقت وليس قويا

12 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب.. وعيار «21» يسجل 620 جنيها
12 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب.. وعيار «21» يسجل 620 جنيها

نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 1:47 ص | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 1:47 ص

هديل هلال
قال رفيق عباس، نائب شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن ارتفاع أسعار الذهب يتعلق بالأحداث الجارية حاليًا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الارتفاع في الأسعار مؤقت وتراجع الأسعار في حالة هدوء الأحداث بالمنطقة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن «الارتفاع في السعر ليس قويًا»، متابعًا: «خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغت الأسعار 1500 دولار للأوقية، وحاليًا 1580 دولار، أي زيادة بحوالي 5% ارتفاع مؤقت، ولكنه ليس كبيرًا».

وأوضح أن «الاقتصاد والسياسية يؤثران بشكل مباشر على البورصة العالمية للذهب»، مردفًا: «عند حدوث توتر كل الشركات العالمية والحكومات تفضل الاحتفاظ بالذهب بدلًا عن النقود كحفظ قيمة للاقتصاد الخاص بها».

https://www.youtube.com/watch?v=QkDM0njvC-0


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