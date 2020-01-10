الطحالب تتسبب في نفوق 290 سلحفاة بحرية قبالة ساحل المكسيك

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نفق أكثر من 290 من السلاحف البحرية قبالة سواحل المكسيك بسبب انتشار الطحالب، حسبما أعلنت السلطات اليوم الخميس.

وتحتوي الطحالب على طفيليات تتسبب في إحداث شلل بالسلاحف، وتجعلها غير قادرة على التنفس.

وكانت السلاحف قد نفقت بعد أن اتجهت إلى خرجت على الشواطئ في أواخر ديسمبر الماضي بولاية أواكساكا على ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادي، وتم انقاذ27 منها.

وتنتمي السلاحف إلى أنواع شيلونيا وليبيدوشيليس أوليفاسيا والمدرجة على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض والتي أصدرها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.