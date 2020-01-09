برهم صالح: نرفض أن يكون العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس على أهمية العمل والتنسيق المشترك لتجنيب العراق والمنطقة الصراعات والحروب، مشددا على رفض مبدأ الحرب بالوكالة وأن يكون العراق منطلقاً لأي اعتداء على أي بلد مجاور.

وطالب الرئيس صالح ، خلال استقباله مولود تشاووش أغلو وزير الخارجية التركي بـ "ضرورة توحيد الجهود الرامية بين جميع الاطراف لمعالجة الأزمات الحالية وضبط النفس والتهدئة من أجل أن تنعم شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والرفاهية"، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي دعم "تركيا لسيادة واستقرار العراق وضرورة تخفيف التوتر المتصاعد والركون إلى الحوار البنّاء للتعامل مع الأوضاع الحسّاسة التي تمر بها المنطقة حالياً".

وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا المشتركة بين البلدين.