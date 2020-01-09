بنس ينفي فرضية تجنب إيران استهداف الجنود عن قصد أثناء قصف القاعدتين الأمريكيتين

قال مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن البيت الأبيض لا يصدق فرضية أن الحرس الثوري الإيراني تجنب عن قصد إيقاع ضحايا أمريكيين أثناء قصفه للقاعدتين في العراق، وذلك وفقا لما جاء في "روسيا اليوم".



وأشار بينس، في مقابلة مع قناة "NBC"، اليوم الخميس، إلى أن "الصواريخ الباليستية أطلقت على قاعدتين أمريكيتين. نحن موقنون بأن الصواريخ كانت موجهة لقتل الأمريكيين. استخباراتنا تدعم فرضية أن هذه هي نية الإيرانيين".



في المقابل، قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة، في وقت سابق من اليوم، إن طهران لم تكن تسعى لقتل جنود القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد وهدفها كان توجيه ضربة للمعدات العسكرية.



وتأتي تصريحات الجانبين في الوقت الذي أكدت فيه واشنطن للأمم المتحدة استعدادها للانخراط في مفاوضات جدية مع إيران، دون شروط مسبقة، تفاديا للتصعيد.