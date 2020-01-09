روحاني: «الطاقة الذرية» لن تتوقف عن مراقبة المنشآت النووية للبلاد

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن هيئة الطاقة الذرية ستواصل إشرافها على المنشآت النووية في بلاده.

ووفقًا لبيان صادر عن المكتب الرئاسي في طهران، اليوم الخميس، صرح روحاني خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قائلا: "طهران ستواصل التعاون مع هيئة الطاقة الذرية وستواصل الأمم المتحدة أيضا إشرافها على المنشآت النووية الإيرانية".

وأضاف روحاني في إشارة إلى الولايات المتحدة التي خرجت من الاتفاقية النووية بصورة منفردة عام 2018، أن إيران مستعدة للعودة إلى الاتفاقية النووية الذي عقد في فيينا عام 2015 بمجرد العودة إلى تطبيق الاتفاقية عمليا.

وكانت إيران أعلنت يوم الأحد الماضي وبعد يومين من اغتيال الولايات المتحدة قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني أنها لم تعد تشعر بالالتزام بالاتفاقية النووية التي وقعت في فيينا.

وكانت الاتفاقية تهدف من وجهة النظر الأمريكية في المقام الأول إلى الحيلولة دون إنتاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية قنبلة نووية.