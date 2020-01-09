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وزير سعودي: مجلس «البحر الأحمر وخليج عدن» ضرورة استراتيجية

وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية أحمد قطان
وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية أحمد قطان
الرياض - د ب أ
نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 10:50 ص | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 10:50 ص

أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد قطان، أهمية مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، واعتبر أن هذا التكتل الذي استضافت الرياض اجتماعه التأسيسي مؤخرا، يعد ضرورة استراتيجية لمواجهة الأخطار التي تحدق بدوله.

وقال قطان، في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ونشرته اليوم الخميس، إن "السعودية كانت أول من تنبه لأهمية موقع البحر الأحمر، وأول من بادر بالدعوة لإطلاق جهود دولية جماعية، تهدف إلى التنسيق لحماية وتأمين سلامة الممر المائي".

ورأى قطان أنه "أصبح من الضروري توفير استراتيجية اقتصادية للتعاون الاستثماري والتنموي بين دول الكيان والدول الأخرى التي تشترك معها في مصالحها الاقتصادية، واستغلال الفرص المتاحة لإيجاد شراكات وإقامة مشروعات واستثمارات مشتركة تحفزها على التقدم الاقتصادي والتنموي وإنجاح المشروعات التي تقيمها، إلى جانب إتاحة الفرص لعقد اتفاقيات بين دول الكيان لاستكشافات نفطية جديدة على غرار البحر الأبيض المتوسط".

وأشار قطان إلى أن ميثاق تأسيس المجلس سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تاريخ تصديق أربع دول على الأقل عليه، كما سيكون مقر أمانته العامة في مدينة الرياض، وسيكون أول أمين عام للمجلس سعوديا.

وأكد قطان، من جهة أخرى، أن السعودية تبذل حاليا "جهودا لحل خلافات بين الأشقاء في إفريقيا"، مشيرا إلى أن أولى ثمار تلك الجهود كانت تتويج اتفاقية السلام التاريخية بين إثيوبيا وإريتريا.

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