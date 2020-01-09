تركيا تعترف بمقتل 4 من جنودها في تفجير سيارة بشمال سوريا

اعترفت وزارة الدفاع التركية بمصرع 4 من جنودها أمس الأربعاء في شمال شرق سوريا.

وذكر راديو (صوت أمريكا) ، في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية ، أن وزارة الدفاع التركية أوضحت، في بيان أصدرته بهذا الصدد، أن الجنود الأربعة لقوا حتفهم في تفجير سيارة أثناء قيامهم بفحص بعض الطرق، مشيرة الى أن عدد القتلى في صفوف القوات التركية في سوريا وصل الى عشرين شخصا منذ أكتوبر الماضي في شمال سوريا.

وأشار (صوت أمريكا) الى أن البيان لم يشر الى الجهة التي تقف وراء تفجير السيارة ، غير أن حكومة أنقرة دأبت على اتهام المقاتلين الأكراد بالوقوف وراء هجمات مماثلة في الماضي.