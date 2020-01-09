تأكدت جاهزية مروان محسن مهاجم الأهلي للمشاركة في مباراة بلاتينيوم المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وأشار سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي إلى أن مروان محسن بات جاهزًا للمباراة بشكل طبيعي، ولا توجد أي مشكلة طبية تعوق مشاركته، ويبقى القرار فنيًّا بحتًا.

واستدرك عبد الحفيظ "أما شريف إكرامي ما زال يعاني من إجهاد في السمانة، واقترب من التخلص منه، لكن الجهاز الفني قرر اصطحابه مع البعثة، لأنه أحد قائدي الفريق ووجوده مهم بالنسبة إلينا".

وأضاف "كما أننا نتعامل مع الأمر بالحسابات الرقمية، لدينا ثلاثة حراس فقط في القائمة، ووجود إكرامي كان ضروريًّا تحسبًا لأي ظروف طارئة قد تحدث لمحمد الشناوي أو علي لطفي".

وأتم مدير الكرة بالأهلي "لذلك فضلنا اصطحاب (شريف) لا سيما أنه يتبقى له خمسة أيام فقط للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية".