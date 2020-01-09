رئيس الشورى العماني يستقبل رئيس «التنظيم والإدارة» لتوقيع بروتوكول مع الخدمة المدنية

استقبل رئيس مجلس الشورى العماني، خالد بن هلال المعولي، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري، الدكتور صالح الشيخ، والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية حاليًا لسلطنة عمان بهدف توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الخدمة المدنية.

وأكد رئيس مجلس الشورى، اليوم الخميس، خلال اللقاء، قوة العلاقات والصفات العريقة بين الشعبين العماني والمصري إلى جانب المواقف المشتركة للبلدين تجاه قضايا المنطقة.

وقدم نبذة عن مسيرة مجلس الشورى في السلطنة، ومراحل تطورها طوال أكثر من 3 عقود، كما استعرض عددا من القضايا المتعلقة بشئون الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.

من جانبه، نقل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تحيات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى رئيس مجلس الشورى العماني، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تساهم في تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى في مختلف المجالات وتعزز التعاون في مختلف الأصعدة.

وعلى هامش الزيارة، نظم مجلس الشورى وعلى هامش الزيارة، زيارة للدكتور صالح الشيخ والوفد المرافق له إلى قاعات مجلس الشورى وقاعة اجتماعات مجلس عمان، والتي تخصص للاجتماعات المشتركة لمجلس الشورى ومجلس الدولة، كما اطلع الوفد على أهم المعالم المعمارية المستوحاة من العمارة العمانية لمجلس عمان وأحدث التقنيات الإلكترونية الحديثة التي يتميز بها المجلس.

وحضر اللقاء الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وبعض أعضاء المجلس وعدد من المسؤولين بوزارة الخدمة المدنية.