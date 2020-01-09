أمريكا تخطر الأمم المتحدة باستعدادها لمفاوضات جادة مع إيران

ذكرت الولايات المتحدة أنها مستعدة لخوض "مفاوضات جادة" مع إيران في أعقاب التوترات المتصاعدة بين البلدين.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت في خطاب بتاريخ أمس الأربعاء إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن الدولي: "إننا على استعداد للدخول دون شروط مسبقة في مفاوضات جادة مع إيران، بهدف منع المزيد من تعريض السلام والأمن الدوليين للخطر أو تصعيد النظام الإيراني".

وأضافت كرافت حول مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، إن واشنطن "اتخذت إجراءات معينة في ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس".