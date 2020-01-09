الصين: وفد تجاري سيتوجه إلى واشنطن لتوقيع الاتفاق التجاري

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن وفدا تجاريا صينيا سيتوجه إلى الولايات المتحدة في غضون أيام للتوقيع على "المرحلة الأولى" من اتفاق يهدف إلى حل النزاعات التجارية بين البلدين.

وقال "قاو فنج" المتحدث باسم الوزارة، إن الوفد سيكون برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ليو خه، وأنه من المقرر أن يصل إلى واشنطن الاثنين وأن تستمر الزيارة إلى الأربعاء.

وتأتي الزيارة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشهر الماضي أنه سيوقع على "المرحلة الأولى" من اتفاق تجاري في 15 من يناير الجاري.

ويتضمن الاتفاق تعليق بعض الرسوم الجمركية وقيام الصين بشراء المزيد من المنتجات الزراعية ومواد الطاقة والسلع المصنعة من الولايات المتحدة.