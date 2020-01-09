 السيطرة على حريق شقة سكنية بشارع السودان وإصابة حالتين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيطرة على حريق شقة سكنية بشارع السودان وإصابة حالتين


نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 1:43 ص | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 1:43 ص

مصطفى بكر


تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة من السيطرة على حريق هائل اندلع منذ قليل في أحد العقارات بشارع السودان في الطابق الخامس.

تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى للعقارات المجاورة وفصل الكهرباء والغاز عن موقع الحريق، وذلك دون حدوث أي إصابات.

وتم الدف ب3 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران وتوجهت سيارة شرطة لموقع الحريق.

ورجح الأهالى أن يكون الحريق نتيجة ماس كهربائى وتم نقل حالتين مصابين الى المستشفى العام.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بشارع السودان وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق وحرر محضر بالواقعة.


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