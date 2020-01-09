«كنت شابًا في الثمانينيات: سيرة ثقافية واجتماعية» إصدار جديد لمحمود عبد الشكور

يصدر عن دار الكرمة قريبًا كتاب «كنت شابًا في الثمانينيات: سيرة ثقافية واجتماعية» للكاتب الصحفي والناقد الأدبي، محمود عبد الشكور.

ويُقدم الناقد المرموق محمود عبد الشكور، بأسلوبه الممتع، في هذا الكتاب، سيرة ثقافية واجتماعية لمصر في ثمانينيات القرن الماضي، وذلك من خلال عينيه.

وشابٌّ يبدأ حياته الجامعية واستقلاله عن عائلته، فينتقل إلى العاصمة، وينغمس بكل جوارحه في الثقافة بمختلف أشكالها من أفلام وكتب وموسيقى وغيرها.

ونقرأ عن الحياة في المدينة الجامعية، وبداياته الصحفية الأولى، وانتشار الجماعات الإسلامية، وأحداث الأمن المركزي، ومأساة بليغ حمدي، وظهور الأغنية الشبابية الجديدة ورموزها، واختطاف طائرة مصرية وسفينة إيطالية، وأحداث أخرى مثيرة نسيها كثيرون، وربما يقرأ عنها آخرون لأول مرَّة.

ويُعد هذا الكتاب استكمالًا لما بدأه ناقدنا في كتابه الناجح «كنت صبيًّا في السبعينيات»، بعيدًا عن التأريخ الأكاديمي الجاف، ليجعل القارئ يعيش داخل عقل ومشاعر شاب طموح يتطلع إلى المستقبل في مصر وقتها، حيث إن الكتاب لا غنى عنه في التأريخ الاجتماعي لمصر يربط بذكاء بين الخاص والعام.

الجدير بالذكر أن محمود عبد الشكور، ناقد سينمائي وأدبي، تخرَّج في كلية الإعلام قسم الصحافة عام 1987، ونُشرت مقالاته في عدد كبير من الجرائد والمجلات العربية والمصرية. وله عدة مؤلفات مثل: «كنت صبيًّا في السبعينيات: سيرة ثقافية واجتماعية» عن دار الكرمة، و«أقنعة السرد: مقالات نقدية عن روايات مصرية وعربية وعالمية»، و«البحث عن فارس: سينما محمد خان»، و«كيف تشاهد فيلمًا سينمائيًّا؟».