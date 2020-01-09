محامو هارفي واينستين يطلبون من القاضي التنحي بسبب تصريحات عدائية ضد موكلهم

(د ب أ)

طلب محامو المنتج السينمائي هارفي واينستين اليوم الأربعاء من القاضي أن يتنحى عن محاكمة قطب هوليود في قضية الجرائم الجنسية التي تم اتهامه بارتكابها بسبب "تعليقات متحاملة وتحريضية" لموكلهم.

واشتكى فريق الدفاع في رسالة إلى القاضي جيمس بيرك من أنه "حذر" واينستين أمس الثلاثاء بسبب استخدامه هاتفه المحمول.

قال بيرك للمنتج السابق: "أهذه هي الطريقة التي تريد أن ينتهي بك المطاف بها في السجن بقية حياتك، من خلال إرسال الرسائل النصية في انتهاك لأمر؟".

ويخضع واينستين /67 عاما/ للمحاكمة في نيويورك فيما يتعلق بخمس تهم اغتصاب واعتداء جنسي. وإذا تمت إدانته فقد يقضي بقية حياته في السجن.

وزعم محامو واينستين أن تصريحات بيرك "تعكس عداء المحكمة تجاه المدعى عليه وأوجدت وضعا يمكن فيه التشكيك في نزاهة المحكمة".

ويصادف اليوم الأربعاء اليوم الثاني لاختيار هيئة المحلفين، وهي عملية قد تستغرق ما يتراوح بين عدة أيام وعدة أسابيع نظرا لارتفاع مستوى اهتمام المواطنين بالقضية.

وقال بيرك للمحلفين المحتملين إنهم يجب أن يكونوا قادرين على التوصل إلى قرار بناء على ما يسمعونه "داخل قاعة المحكمة"، دون أن يتأثروا بالتغطية الإعلامية.