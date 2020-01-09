طالبان في الإعدادية بالوادي الجديد يواصلان أداء امتحانات النقل بنظام برايل

واصل طالبان في الصف الثاني الإعدادى بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بنظام برايل الخاص بالمكفوفين.

قال صلاح ميرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم تجهيز لجنة خاصة للطالب "محمد مصطفى" بمدرسة البستان للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، والطالب "محمد شريف محمد" بمدرسة الحرية الإعدادية في إدارة الداخلة التعليمية بالصف الثاني الإعدادي؛ لأداء الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الأول لسنوات النقل للمكفوفين بنظام برايل، وذلك بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة.

وأشار إلى أن اليوم أدى الطالبان الامتحانات في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، وسط متابعة واهتمام بالطالبان، والتأكيد على توفير كل سبل الراحة والهدوء لكلاهما.