شكري يعزي نظيره الكندي في ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة

هديل هلال

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الكندي، فرانسوا فيليب شامباين، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «شكري» قدم تعازيه الشخصية لنظيره الكندي في الضحايا الكنديين بحادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وأعلن التليفزيون الإيراني، صباح الأربعاء، عن تحطم طائرة أوكرانية، على متنها 167 راكبًا بالإضافة إلى تسعة أفراد من طاقمها، بعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران، وهو ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها.

https://twitter.com/MfaEgypt/status/1215020212749250561