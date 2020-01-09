ضبط سائق حافلة فيتنامي يهرب رفات نمور ومخالب دببة من لاوس

ذكرت الشرطة الفيتنامية، اليوم الخميس، أنه تم القبض على سائق حافلة فيتنامي بسبب نقله رفات نمور ومخالب دببة وألعاب نارية من لاوس إلى فيتنام.

وتم القبض على الرجل أمس الأربعاء بعد أن اكتشفت شرطة المرور في إقليم نجي آن، على بعد 300 كيلومتر من هانوي، حافلة مظهرها يثير الاشتباه تحمل لوحات أرقام من لاوس وتعبر إلى فيتنام.

وعند إيقاف الحافلة، اكتشفت الشرطة أنها تحمل رفات نمرين اثنين، ومخالب 4 دببة، وعظام اثنين من الحيوانات البرية (يُعتقد أنها لنمر ببر وقرد)، و840 كيلوجراما من الألعاب النارية.

وتحظر فيتنام جميع الأنشطة المتعلقة بالاتجار في الحياة البرية، وتحظر أيضا صنع أو استخدام ألعاب نارية.

وقال السائق فو دوك تانج، 26 عاما، إن مأجور من جانب مالك الحافلة نجوين كانه توان. واعترف مالك الحافلة بشراء الحيوانات والألعاب النارية في لاوس لاستخدامها في فيتنام.

وتعد فيتنام بؤرة للاتجار بالحيوانات البرية، ويتم تسجيل العشرات من حالات تهريب الحيوانات كل عام، وتمت مصادرة أكثر من 200 نمر من نوع الببر من المهربين في البلاد منذ عام 2000.