الصين تدعو إلى الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني وتخفيف حدة التوترات بالشرق الأوسط

دعت الصين اليوم الخميس، جميع الأطراف إلى الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق إيران النووي)، والعمل على تخفيف حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على دعوة الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" إلى وقف العمل باتفاق إيران النووي وبدء التفاوض على اتفاق جديد.



وقال شوانغ "هناك تصعيد للتوترات في الشرق الأوسط، وإن القضية النووية الإيرانية تواجه تحديات كثيرة.. وقد انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق ما يعد سببا للتوترات في القضية".



وأضاف شوانغ أن " الاتفاق النووي هو نتاج للتعددية تم تبنيه من جانب الأمم المتحدة، ويسهم في تعزيز الاستقرار بالمنطقة ونظام عدم الانتشار النووي.. ونحث جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق، وتخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن الصين ستواصل العمل مع الأطراف الأخرى للوصول إلى تسوية بهذا الصدد.



وحول زيارة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إلى منطقة الشرق الأوسط وجهود تسوية الأزمات هناك، قال شوانغ إن الصين تتابع عن قرب التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وتتواصل مع مختلف الأطراف لاسيما روسيا بهذا الشأن، مؤكدا أن الصين وروسيا شريكان استراتيجيان وعضوان دائمان بمجلس الأمن الدولي، وتتشاركان مواقف ووجهات نظر متشابهة حيال العديد من القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط.



وشدد شوانغ على أن الصين ستواصل التنسيق والتعاون مع روسيا؛ لضخ طاقة إيجابية في العالم، مع التمسك بالعدالة الدولية ودعم الاستقرار الإقليمي، ولعب دور بناء لتخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط.



وبالنسبة لحديث الرئيس الأمريكي عن فرض المزيد من العقوبات على إيران، قال شوانغ إن الصين تؤمن بضرورة حل الخلافات والنزاعات عبر الحوار والتفاوض، والالتزام بالتسوية السياسية والعمل على خفض التوترات بالمنطقة، والحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.