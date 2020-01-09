وزير الدفاع الأمريكي يحذر الكونجرس من تقييد صلاحيات ترامب لشن حرب

كشفت مصادر أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر حذر الكونجرس من مداولة "فرض قيود" على صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضرب على إيران، معتبرا أن ذلك قد يزيد جرأة طهران ويضر بالقوات الأمريكية.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الطلب من جانب إسبر، والذي تضمنه إيجاز سري للمشرعين أمس، أثار سخط بعض أعضاء الكونجرس، من بينهم السيناتور مايك لي، الذي وصف طلب إسبر بأنه "إهانة للكونجرس".

وكان جوناثان هوفمان كبير المتحدثين باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ذكر أن إسبر كان يرد على سؤال في الكونجرس بشأن القضية عندما أعرب عن قلقه من محاولة الكونجرس إلغاء الصلاحيات الحالية بوجود القوات في العراق، وأن ذلك قد يوجه - دون قصد - للقوات رسائل سلبية للقوات هناك.

يذكر أنه وفقا للدستور الأمريكي، فإن من صلاحيات الكونجرس إعلان الحرب ويمكن أن يقرر ما إذا كان سيقوم بتغطية تكاليف العمليات العسكرية بما قد يؤثر على أداء وكفاءة القوات.

وكان عدد من المشرعين أبدوا رغبة في العمل على الحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شن الحرب، ويعد ترامب هو القائد العام للجيش والمسئول عن حماية البلاد.

وقد تجدد الجدل هذا الأسبوع بشأن صلاحيات الرئيس لإعلان الحرب بعد أن أطلقت طهران أكثر من 20 صاروخا باليستيا على العراق مستهدفة قاعدتين بهما قوات أمريكية، في تحرك اعتبرته طهران انتقاميا للضربة الأمريكية التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.