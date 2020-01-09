تقرير أولي إيراني: الطائرة الأوكرانية المنكوبة حاولت العودة قبل تحطمها

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أفاد تقرير أولي لمنظمة الطيران المدني الإيرانية بأن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت أمس بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران قد حاولت العودة قبل سقوطها.

إلا أن التقرير أشار إلى أن الطيارين لم يبلغا بأي أمر غير اعتيادي، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وذكر التقرير أن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار وهي على ارتفاع ثمانية آلاف قدم (2440 مترا).

ونقل عن شهود عيان أنهم رأوا حريقا في الجو قبل سقوط الطائرة.

وأضاف أن أضرارا لحقت بالصندوقين الأسودين، اللذين يسجلان بيانات الرحلة والأصوات داخل قمرة القيادة، إلا أنه لا يزال من الممكن الوصول إلى الذاكرة الأساسية بهما.