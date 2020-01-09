ارتفاع ثقة المستهلكين في أمريكا إلى أعلى مستوى لها منذ 19 عاما

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين في اقتصاد بلادهم إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2000، وهو ما يشير إلى أن إنفاق المستهلكين سيواصل النمو باستمرار.

وارتفع مؤشر بلومبرج لقياس راحة المستهلكين الذي يقيس ثقتهم في الاقتصاد بمقدار 2ر1 نقطة إلى 1ر65 نقطة خلال الأسبوع المنتهي يوم 5 يناير الماضي.

وواصلت المكونات الثلاثة للمؤشر ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي، بفضل ارتفاع مؤشر قياس حالة الاقتصاد بمقدار 4ر1 نقطة ليصل إلى 7ر69 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 19 عاما. كما ارتفع مؤشرا المالية الشخصية والاستعداد للشراء بنقطة واحدة على الأقل.

وأشارت بلومبرج إلى أن ارتفاع مؤشر راحة المستهلكين خلال 7 أسابيع من بين آخر 8 أسابيع، يظهر مدى تفاؤل المستهلكين الأمريكيين في ظل ضعف أداء الاقتصاد الأمريكي، والتوترات التجارية مع الصين وارتفاع أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية وانخفاض معدل البطالة إلى أقل مستوياتها منذ نصف قرن.