رئيس وزراء السودان يناشد الحركة الشعبية الانضمام للسلام

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ناشد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، قيادة وجماهير "الحركة الشعبية - شمال"، والجيش الشعبي، بأن يقبلوا على صناعة السلام.

ودعا حمدوك - في كلمته خلال احتفال جماهيري نظم خلال زيارته مدينة كاودا (في ولاية جنوب كردفان) - الحركة الشعبية إلى الانضمام للسلام بصدق، حتى يتفرغ الجميع لبناء السودان الجديد.

وزار حمدوك ووفد حكومي اليوم مدينة كاودا، معقل "الحركة الشعبية – شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، ليكون أول مسئول سوداني كبير يزور المدينة منذ عدة سنوات، وكان في استقباله في المدينة قائد الحركة عبد العزيز الحلو، وحشد من مواطني المدينة.

وقال حمدوك إن السلام بات حلما قريب المنال، مطالبا الحركة الشعبية بالعمل مع كل مكونات الشعب السوداني للعبور بالوطن إلى بر الأمان.

وقدم رئيس الوزراء السوداني، الدعوة لعبد العزيز الحلو لزيارة الخرطوم.