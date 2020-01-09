عضو في الكونجرس يسعى لمنع تبادل معلومات المخابرات مع دول تستخدم تكنولوجيا هواوي

(رويترز)

قدم السناتور الأمريكي توم كوتون يوم الأربعاء مشروع قانون من شأنه أن يمنع الولايات المتحدة من تبادل معلومات المخابرات مع الدول التي تسمح لشركة هواوي عملاق تكنولوجيا الاتصالات الصينية بتشغيل تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس داخل حدودها، وفقا لنسخة من مشروع القانون اطلعت عليها رويترز.

وتقود الولايات المتحدة حملة عالمية ضد الشركة. وتقول إنها يمكن أن تتجسس على العملاء لصالح بكين، وأدرجتها في العام الماضي على قائمة سوداء للتجارة استنادا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وتنفي هواوي هذه المزاعم.

جاء الكشف عن مشروع القانون قبل أيام فقط من الموعد المقرر لاتخاذ المملكة المتحدة قرارا بشأن ما إذا كانت ستقوم بتحديث شبكة اتصالاتها باستخدام معدات هواوي.