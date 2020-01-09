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بابا الفاتيكان يحذر من التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران

مدينة الفاتيكان - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 3:14 م | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 3:14 م
حذر بابا الفاتيكان فرنسيس الاول، اليوم الخميس، من أن التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، تهدد بتفجير صراع أكبر بكثير يجب تجنبه.

وقال البابا في خطاب ألقاه في مطلع العام للسفراء المعتمدين لدى الفاتيكان، إن الإشارات الواردة من الشرق الأوسط، "مثيرة للقلق بشكل خاص".

وأضاف أن "التوترات المتزايدة تهدد - في المقام الاول - الوصول إلى تسوية بشأن العملية التدريجية لإعادة الإعمار في العراق، إلى جانب وضع أسس لصراع أوسع نطاقا، نرغب جميعا في تجنبه".

وقال: "لذلك فأنا أجدد مناشدتي لتتجنب جميع الأطراف المعنية تصعيد الصراع والحفاظ على الحوار وضبط النفس، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي ".

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