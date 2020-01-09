وزير الإسكان: 33 مليار جنيه حجم الإنفاق على المشروعات بجميع المحافظات خلال 6 أشهر

قال وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إن حجم إنفاق هيئة المجتمعات العمرانية على المشروعات الخدمية بجميع محافظات الجمهورية بلغ 33 مليار جنيه خلال الـ 6 أشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على المشروعات خلال الـ6 أشهر المقبلة إلى 44 مليار جنيه.

وأضاف الوزير - خلال جولة التفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة المنيا اليوم الخميس ويرافقه المحافظ أسامة القاضي - أن حجم الإنفاق على المشروعات العمرانية في مدينة المنيا الجديدة منذ إنشائها منذ 30 عاما بلغ نحو 5.6 مليار جنيه، وخلال خلال الـ5 سنوات الأخيرة تسارع حجم الإنفاق بالمدينة إذ بلغ نحو 2.6 مليار جنيه،الأمر الذي يؤكد تضاعف معدلات الاستثمار بالمدن الجديدة.

وأوضح أن الوزارة تسعى دائماً لعمل تنمية على مستوى محافظات مصر فهي تبني إسكان اجتماعي، وتعلن عن مجتمعات عمرانية جديدة وهو ما يشعر أبناء المجتمع بجهود التنمية التي تسعى الدولة إلى ترسيخها.

واستمع الوزير لشرح مفصل عن محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة المنيا الجديدة بتكلفة 285 مليون جنيه، ومكونات المشروع والذي يضم محطة رفع ثنائية، مرشحات رملية، خزان أرضي، محطة رفع ثلاثية، مدخل ومصافي، أحواض تجفيف، منظومة كلور.

من جانبه أكد محافظ المنيا،أن عام 2020 سيشهد إنجاز العديد من المشروعات على أرض المحافظة في قطاعات مختلفة، وهو ما يؤكد توجه الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المنشودة باستراتيجية مصر 2030، لافتاً إلى أن توجهات القيادة السياسية في الفترة الحالية تركز بشكل واضح على التنمية في صعيد مصر حيث أصبح من الواضح أن الصعيد يحظى بالعديد من المشروعات القومية التي تخدم التنمية الشاملة على أرض مصر.

وأشار المحافظ إلى المشروعات التي سيتم افتتاحها خلال العام الجاري هي محور سمالوط الحر على النيل بطول 24 كم والذي تصل تكاليفه إلى 1.499 مليار جنيه، وأعمال تطوير وإنشاء3 مستشفيات (ملوي، سمالوط، ديرمواس)،بالإضافة إلى 5 مراكز للأمومة والطفولة و مركز الأورام بتكلفة تقدر بـ 823 مليون جنيه، كما سيتم افتتاح مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة بتكلفة 273 مليون جنيه، بالإضافة إلى افتتاح أعمال صرف صحي المنيا بطاقة 90 ألف م3/يوم بتكلفة 565 مليون جنيه، ومحطة مياه أبوقرقاص بطاقة 102 ألف م3 / يوم بتكلفة 690 مليون جنيه.

بدوره ،أوضح رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة المهندس محمد مصطفى، أنه تم نهو الأعمال المدنية للمحطة بنسبة 95% والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 90%، كما تم عمل تجربة على الجاف(DRY)،وجاري عمل تجربة على(WET)،لافتا إلى أن المحطة تعمل بطاقة 20 ألف متر مكعب/ يوم كمرحلة أولى من إجمالي 140 ألف متر مكعب/ اليوم، كما يتم معالجة جزء منها بقدر 12.5 ألف متر مكعب / اليوم (ثلاثياً)، 7.5 ألف متر مكعب/ يوم ثنائياً.