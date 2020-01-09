عبد المهدي: العراق ملتزم بإقامة علاقات متوازنة بما يحفظ سيادة البلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، التزام بلاده بموقفها وسياستها الثابتة بإقامة علاقات متوازنة بما يحفظ مصالح البلاد وسيادتها الوطنية.

وقال عبد المهدي، خلال استقباله وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أغلو اليوم، إن "تحقيق السلم والتهدئة من مصلحة الجميع" ، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف أن العراق يعبر عن "اعتزازه بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين وأن أمن المنطقة وحفظ مصالحها مسؤولية جميع دولها".

ونقل أوغلو "تحيات القيادة التركية لرئيس الوزراء ودعمها لأمن العراق واستقراره وسيادته الوطنية".

وقال إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجهه بزيارة بغداد بهدف التأكيد على دعم تركيا للعراق والوقوف معه حكومة وشعبا، وأن تركيا تقدّر موقف الحكومة العراقية الساعي لإبعاد الساحة العراقية عن الصراعات الدولية وحرصها على حفظ السلام والاستقرار وتجنيب دول المنطقة مخاطر الحروب، وأهمية تعاون البلدين في هذا المجال".

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين وتطورات الأزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.