اليد يحتفظ بقائمة اللاعبين «كاملة» بعد تعديل الاتحاد الدولي

تعود فجر اليوم الخميس بعثة المنتخب المصري لرجال كرة اليد إلي القاهرة قادمة من السويد عبر تركيا بعد أن أدت المعسكر الخارجي الدولي الثاني والأخير الذي تخلله مباراتان مع منتخب السويد خسرهما المنتخب بنتيجة 27/28 و 24/27 علي التوالي في إطار استعداداته لبطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق الأربعاء المقبل في تونس بمشاركة 17 دولة والتي يتأهل الفائز بلقبها فقط إلي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو أواخر يوليو المقبل.

وصرح مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد والمشرف العام علي المنتخبات الوطنية، بأن الاتحاد الدولي برئاسة الدكتور حسن مصطفي أدخل تعديلا علي القائمة الإفريقية خلال بطولة أمم إفريقيا المقبلة لتكون 21 لاعبا بدلا من 18 لاعبا في القائمة السابقة.

وأضاف «صفا» أن المدير الفني للمنتخب الوطني الإسباني روبيرتو جارسيا سيحتفظ بقائمة اللاعبين الحاليين للمنتخب دون إجراء أي تعديلات حسب ما كان مخططا له قبل السفر إلي معسكري صربيا والسويد، حيث كان من المفترض أن يخرج 3 لاعبين من القائمة الحالية ما بين 8 إلي 11 يناير وفقا للائحة، ولكن بعد التعديل الأخير ستصبح جميع قوائم المنتخبات المشاركة في البطولة الإفريقية 21 لاعبا.

من جانبه، صرح علاء السيد بأن المستوي الفني والبدني للاعبي المنتخب ظهر بشكل جيد خلال معسكري صربيا والسويد الذي تخلله 4 مباريات ودية دولية، ومن خلال تدريبات المنتخب مع صربيا والسويد، موضحًا أن حسابات الفوز والخسارة في المباريات الودية خاصة مع منتخبات كبيرة مثل صربيا والسويد ليس لها مكان في التقييم ولكن الأهم هو المستوي العام لشكل الفريق خططيا وبدنيا داخل الملعب.

ويدخل المنتخب الوطني بقيادة الإسباني روبيرتو جارسيا ومساعداه هاني الفخراني وحسين زكي معسكرا مغلقا بدءا من الغد وحتي موعد السفر إلي تونس يوم الثلاثاء المقبل لوضع الرتوش النهائية لخطته الفنية قبل خوض غمار منافسات أمم إفريقيا التي تبدأ منافساتها رسميا الأربعاء المقبل، بينما يخوض المنتخب الوطني أولي مبارياته في المجموعة الأولي يوم الخميس المقبل والتي تضم منتخبات الكونغو الديموقراطية وغينيا وكينيا.

وتضم المجموعة الثانية في البطولة كلا من أنجولا والجابون ونيجيريا وليبيا، أما المجموعة الثالثة فتضم كلا من تونس والكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، فيما تضم المجموعة الرابعة منتخبات المغرب والجزائر والكونغو برازافيل وزامبيا والسنغال.