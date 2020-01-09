النيجر: مقتل 25 جنديا و63 مسلحا بهجوم إرهابي على معسكر للجيش

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أعلنت النيجر عن مقتل 25 جنديًا و63 مسلحًا بهجوم إرهابي على معسكر للجيش، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.