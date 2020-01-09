نائب وزير الدفاع السعودي : نقف مع العراق لتجنيبه خطر الحرب بين أطراف خارجية

(د ب ا)

أكد نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في تغريدتين اليوم الأربعاء وقوف بلاده مع العراق لتجنيبه خطر الحرب بين اطراف خارجية.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي "تقف المملكة وقيادتها دوماً مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز، وستبذل مافي وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي".

وأضاف نجل العاهل السعودي "كل محب للعراق يريد له اليوم أن يتجنب الاضطرابات وكل ما يؤثر سلباً على أمنه واستقراره، وأن يستنهض همة شعبه لتعزيز دوره في عمقه العربي، وبلوغ المكانة التي تليق بما حباه الله من إمكانيات وطاقات".

تأتي تصريحات نائب وزير الدفاع السعودي بعد هجوم صاروخي ايراني على قاعدتين امريكيتين في العراق فجر اليوم الأربعاء ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني فجر في ضربة امريكية قرب مطار بغداد يوم الجمعة الماضي.