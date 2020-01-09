العراق يستدعي القائم بالأعمال الإيراني ويبلغه رفضه الاعتداءات الأخيرة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية استدعاء القائم بالأعمال الايراني في بغداد وإبلاغ رفض الحكومة العراقية للاعتداءات الأخيرة التي تضمنت قصف قواعد عسكرية داخل العراق.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس- إنه على خلفية قيام إيران بقصف معسكرات داخل العراق تضم قوات عراقية وغير عراقية استدعت وزارة الخارجية سفير إيران في العراق وقد أناب عنه القائم بالأعمال المؤقت موسى طبطبائي؛ وذلك لتواجد السفير في إيران في مهمة رسمية.

وأضاف البيان أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال برفض حكومة جمهورية العراق تلك الاعتداءات واعتبارها خرقا للسيادة العراقية، وكذلك دعوة جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس، وعدم جعل العراق ساحة حرب لتصفية الحسابات".

وأشارت إلى أنه "جرى التأكيد على أن العراق بلد مستقل، وأن أمنه الداخلي يحظى بالأولوية والاهتمام البالغين.