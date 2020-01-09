عمدة برلين: بعد ربع قرن من العمل السياسي «وجود صداقة بين سياسيين أمر نادر»

صرح عمدة ولاية برلين الألمانية، بأنه يرى أن وجود صداقة بين سياسيين يعد أمرا نادرا.



وقال ميشائل مولر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أمارس السياسة في الصفوف الأولى حاليا منذ نحو 25 عاما، ويمكنني قول إني لديّ صديقين إلى 3 أصدقاء شخصيين بين السياسيين. إنه أمر نادر للغاية".



وأشار عمدة برلين إلى أن الانتماء الحزبي لا يقوم بأي دور في اختيار الأصدقاء.



وأوضح مولر المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا أن هناك واحدا ضمن أصدقائه السياسيين القليلين لا ينتمي للاشتراكيين الديمقراطيين.



يشار إلى أن مولر يشغل منص عمدة برلين منذ ديسمبر عام 2014.