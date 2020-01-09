تلبدت سماء مدينة سانت كاترين بالغيوم، وتناثرت قطرات الثلج البسيطة بمنطقة وادي الأربعين، وتنتظر المدينة هطول الثلوج التي قد تغطيها بالكامل، ووصلت درجة الحرارة إلى 4 تحت الصفر، وسط بهجة بين المواطنين والسائحين.

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن الحياة تسير بصورة طبيعية داخل المدينة، بالرغم من انخفاض درجات الحرارة لأقل من 4 درجات تحت الصفر، مضيفا أنه عقد لقاء، اليوم، مع إحدى المؤسسات الخيرية؛ لتوزيع مساعدات على الأسر الأكثر احتياجًا، وجرى توزيع بطاطين وأغطية الشتاء على قرية وادي الكرفة، وبعض الأسر الأكثر احتياجا بالمدينة.

وأكد رئيس المدينة أنه سيعقد مؤتمرا للسيدات اليوم، داخل النادي الاجتماعي؛ لتوعيتهن بالاحتياطات الخاصة لمواجهة برودة الشتاء، لافتا إلى وجود تعليمات جرى إصدارها لمتسلقي الجبال والدليل البدوي من أهالي المدينة؛ لاتباعها حرصا على حياتهم وسلامتهم.

كانت مدينة سانت كاترين قد تعرضت صباح اليوم، لتساقط ثلوج خفيفة، وأعلنت الوحدة المحلية للمدينة حالة الطوارئ القصوى.