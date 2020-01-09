دبلوماسيون من 15 دولة يزورون الجانب الخاضع لسيطرة الهند من كشمير

بدأ دبلوماسيون من 15 دولة اليوم الخميس زيارة تستمر يومين للجانب الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، وذلك بعد خمسة أشهر من إنهاء الحكومة للوضع الخاص الذي كانت تتمتع به المنطقة وفرض إجراءات أمنية مشددة بها.

وذكر مسؤولون من حكومة ولاية جامو وكشمير إن سفراء الولايات المتحدة والنرويج وكوريا الجنوبية وبنجلاديش وفيتنام من بين الدبلوماسيين الذين وصلوا إلى سريناجار.

ومن المقرر أن يلتقي الدبلوماسيون بممثلين عن المجتمع المدني ومسؤولين حكوميين من بينهم حاكم الولاية جي. سي. مورمو.

وهذا هو أول وفد دبلوماسي يزور كشمير منذ ألغت الحكومة الاتحادية برئاسة ناريندرا مودي في الخامس من آب/أغسطس الوضع الخاص الذي كانت تتمتع به الولاية ذات الأغلبية المسلمة وقيامها بفرض قيود على الحركة والاتصالات.

وتم نشر الآلاف من القوات في الولاية، ولا تزال هناك أعداد كبيرة منهم هناك.

وكان وفد من البرلمان الأوروبي زار الولاية في تشرين أول/أكتوبر في إطار جولة نظمتها مؤسسة بحثية مقرها نيودلهي.

ولم يضم وفد اليوم أي دبلوماسيين من دول الاتحاد الأوروبي. وقالت مصادر حكومية إنه سيجري ترتيب جولة لهم في وقت لاحق.