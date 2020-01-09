وزير خارجية العراق: التصعيد في المنطقة يساعد على عودة الإرهاب

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، أن العراق يرفض الهجمات داخل أراضيه، لافتا إلى أن أي تصعيد في المنطقة يساعد على عودة الإرهابيين إلى المنطقة.

وقال الحكيم - في مؤتمر صحفي عقد في بغداد مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن العراق يرفض الهجمات داخل أراضيه"، مؤكدا ضرورة إبعاد العراق عن سياسة المحاور.

وأضاف الحكيم أن "العراق يؤكد على احترام سيادته من جميع الأطراف، مشددا على أن أي تصعيد في المنطقة سيعزز من عودة الإرهاب مرة أخرى إليها ".