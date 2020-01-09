اتفاق جديد بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

أعلن مستشار الرئيس اليمني الدكتور أحمد بن دغر اليوم الخميس توقيع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، خطة الانسحابات المتبادلة وعودة القوات إلى مواقعها المتفق عليها، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاق مُنحت اللجان المكلفة فترة تنفيذ لا تزيد على 20 يوماً للتنفيذ تبدأ السبت القادم.

وقال مستشار الرئيس اليمني - في تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية - "وضعنا اليوم اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي في مرحلة متقدمة على طريق التطبيق الشامل للاتفاق في شقه العسكري"، موضحا أن التوقيع تم برعاية ومتابعة حثيثة من الرئيس هادي وقادة السعودية وقيادة التحالف والقيادات السياسية والعسكرية المعنية".

وينص الاتفاق على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن، وتجميعها تحت إشراف مباشر من السعودية، وسيتولى هذا الأمر لجان مشتركة، وسيجعل جمع الأسلحة عدن أكثر أماناً، ويلجم طموح التطرف نحو استخدامها.

وكشف بن دغر عن إنجاز اتفاق لتبادل أسرى احداث أغسطس الماضي كجزء من جهود مشتركة وخطوة أخرى نحو تفكيك عناصر التوتر وتطبيع الحياة، مشيرا إلى أنه سيعود اليوم أو غدا 35 أسيراً من الجانبين إلى أهلهم وأسرهم، وستتولى الحكومة توجيه النيابة العامة القيام بفتح تحقيق في شأن المخفيين، وكشف حالات إخفائهم الغامضة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام".

وأوضح بن دغر أنه في منتصف الخطة التي يبدأ تنفيذها خلال الساعات القادمة، سيصدر الرئيس اليمني قراراً بتعيين محافظ ومدير أمن لعدن بعد التشاور، كما نص على ذلك الاتفاق في شقه السياسي، وهي خطوة مهمة تؤسس للمرحلة القادمة.