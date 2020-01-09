سقوط «عصابة السيدات» في الإسكندرية

تمكن أمن الإسكندرية من ضبط 3 سيدات شكلن عصابة لسرقة المواطنين عن طريق النشل فى الإسكندرية، حيث اعترفن بارتكاب 12 حادثا بذات الأسلوب بـ«أول وثان الرمل، باب شرقى، المنشية، محرم بك» وأرشدن عن المسروقات عند عميليهما صاحب محل مصوغات، وصاحب محل هواتف محمولة «سيئى النية»، وأمكن ضبطهما والمسروقات، وهى عبارة عن مشغولات ذهبية، هواتف محمولة.

من ناحية أخرى تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالتعاون مع أمن الإسكندرية من كشف غموض احتراق غرفة نوم وسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالإسكندرية.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث الإسكندرية بقيادة اللواء شريف ذكى، مدير المباحث، توصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة ابن ابن مالك الشقة سائق 27 عاما، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه واعترف وأضاف بتصرفه فى جزء من المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع، وأرشد عن باقى المسروقات وعلل سبب الحريق لتركه بقايا سيجارة مشتعلة أعلى مرتبة سرير الغرفة سهوا.