مقتل 9 حوثيين وإصابة 23 آخرين جراء انفجار مخزن أسلحة بميناء الصليف غربي اليمن

قتل 9 عناصر من مليشيا الحوثي وأصيب 23 آخرون جراء انفجار في مخزن للأسلحة بميناء الصليف الواقع شمال مدينة الحديدة غربي اليمن.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الحديدة اليمنية وضاح الدبيش - في تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس ـ إن انفجارات شديدة وقعت في أحد مخازن الأسلحة بمقر قيادة قوات خفر السواحل، الذي تسيطر عليه المليشيا الحوثية الانقلابية في مدينة الحديدة، ما أدى إلى تدمير المبنى وكافة الأسلحة التي كانت تخزنها المليشيا في ميناء الصليف.. دون أن يشير إلى السبب الرئيسي وراء الانفجارات.

يأتي هذا في الوقت الذي كثفت فيه المليشيا الحوثية عمليات استهداف المناطق والأحياء الواقعة في نطاق سيطرة القوات المشتركة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، ما أجبر عشرات الأسر على النزوح.