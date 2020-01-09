برلمان بولندا يندد بتصريحات روسية استفزازية عن الحرب العالمية الثانية

نددت الغرفة الدنيا(مجلس النواب) بالبرلمان البولندي، اليوم الخميس، بتصريحات "استفزازية وغير حقيقية" للسلطات الروسية تحاول أن تلقي بعض اللوم في اندلاع الحرب العالمية الثانية على بولندا.

وجاء في القرار البرلماني أن "عظمة الأمة والعلاقات بين الدول لا يمكن أن تستند إلى أكاذيب وتزوير للتاريخ".

وقال برلمانيون بولنديون إن الحرب العالمية الثانية كان سببها نظامين استبداديين هما ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي، بينما أصبحت بولندا ودول وسط أوروبا الأخرى أولى ضحايا الحرب.

وكانت القضية مثار تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولين روس بارزين من بينهم الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي ديسمبر، انتقد بوتين قرارا للبرلمان الأوروبي كان قد بدأ بأن اتفاق مولوتوف-ريبنتروب لعدم الاعتداء عام 1939 بين ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي والذي سمي بأسماء الدبلوماسيين اللذين وقعا عليه في موسكو "قد مهد الطريق لتفجر الحرب العالمية الثانية".

كما حمل بوتين بعض المسؤولية لتفجر الحرب على بولندا ورفض فكرة غزو الاتحاد السوفيتي لبولندا في سبتمبر عام 1939.

وفي القرار البولندي، يقر النواب أن "دول الاتحاد السوفيتي تكبدت ضحايا" في الحرب ضد ألمانيا النازية، لكنه أكد أنها "لم تحقق الاستقلال أو السيادة للدول في وسط وشرق أوروبا" ولم تحقق أيضا احتراما لحقوق الإنسان لمواطنيها.

وناشدت الغرفة الدنيا بالبرلمان البولندي "سيجم" السعي من أجل التوصل إلى "تفكير مشترك بشأن قواعد بناء العلاقات الدولية" التي يجب أن تستند إلى احترام مشترك.