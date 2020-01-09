 الناتو: توسيع جهودنا في الشرق الأوسط يشمل تدريب القوات المحلية على محاربة الإرهاب - بوابة الشروق
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الناتو: توسيع جهودنا في الشرق الأوسط يشمل تدريب القوات المحلية على محاربة الإرهاب

بروكسل - أ ش أ
نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 5:09 م | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 5:09 م

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبيرج، إن توسيع وجود الحلف في الشرق الأوسط قد يشمل بالدرجة الأولى تدريب القوات المحلية على محاربة الإرهاب.

وأضاف ستولتنبيرج - خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء رومانيا لودوفيك أوربان اليوم الخميس، وأوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن تكثيف مشاركة الناتو في جهود الولايات المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب قد يشمل بالدرجة الأولى تدريب القوات المحلية على أن تحارب بنفسها الإرهابيين".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامبق قد قال، أمس الأربعاء، إنه يعتزم التوجه إلى الناتو بطلب أن يشارك بشكل أكبر بكثير في أحداث الشرق الأوسط، بعد ضرب إيران أهداف عسكرية للولايات المتحدة في العراق؛ ردًا على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.


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